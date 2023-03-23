В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
30 минут назад

Вассерман приехал в Госдуму в фирменном наряде с карманами

Lenta.ru

Участник телевизионных интеллектуальных игр Анатолий Вассерман приехал в Госдуму в фирменном наряде. Соответствующий ролик опубликовали журналисты кремлевского пула РИА Новости в Telegram.

Вассерман приехал в Госдуму в фирменном наряде с карманами
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенном видео депутат запечатлен в водолазке серого цвета и темно-синих штанах, оформленных двумя объемными карманами. Его образ дополнили черные очки в круглой оправе. Кроме того, на шее политика заметен аксессуар в виде сумки с тремя небольшими отделениями для мелочей.

Известно, что Вассерман прибыл в Госдуму по случаю выступления премьер-министра Михаила Мишустина с отчетом о работе правительства за 2022 год.

Ранее Анатолий Вассерман раскрыл, что на его жилете расположены 28 карманов. При полной загрузке данная вещь весит более семи килограммов.

Политика,Михаил Мишустин,Анатолий Вассерман,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий