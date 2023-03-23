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24 минуты назад

Путин обсудил с султаном Омана ситуацию на Ближнем Востоке

Парламентская газетаиещё 6

По инициативе оманской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Путин поговорил с султаном Омана
Фото: kremlin.rukremlin.ru

Это первый двусторонний контакт на высшем уровне с момента установления дипломатических отношений между Россией и Оманом. В ходе беседы был проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития двустороннего взаимодействия. Особое внимание уделялось расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе касающихся транспорта.

Помимо этого, главы государств обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и договорились о продолжении личных контактов и диалогов на различных уровнях.

Как сообщала «Парламентская газета», делегация российских сенаторов во главе с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Мохмадом Ахмадовым посетила Оман, были обсуждены перспективы подписания меморандума о взаимопонимании с Государственным советом страны.

Политика,Владимир Путин,Совет Федерации,
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