Путин поговорил с султаном Омана

По инициативе оманской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

Это первый двусторонний контакт на высшем уровне с момента установления дипломатических отношений между Россией и Оманом. В ходе беседы был проведен обстоятельный обзор состояния и перспектив развития двустороннего взаимодействия. Особое внимание уделялось расширению торгово-экономической кооперации и реализации взаимовыгодных совместных проектов, в том числе касающихся транспорта.

Помимо этого, главы государств обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и договорились о продолжении личных контактов и диалогов на различных уровнях.