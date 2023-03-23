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22 минуты назад

Володин разъяснил Мишустину один принцип демократии

Lenta.ru

Во время ежегодного отчета правительства России в Госдуме ее спикер Вячеслав Володин разъяснил премьер-министру Михаилу Мишустину один из принципов демократии. Видео со словами председателя нижней палаты парламента опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Володин разъяснил Мишустину один принцип демократии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснил Володин, демократия — это процедуры, нормы и правила.

«Поэтому мы обязаны все обсуждать. И если бы у кого-то были дополнения — обсуждали бы эти дополнения», — подчеркнул спикер Госдумы.

23 марта Михаил Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчетом правительства России о работе в 2023 году. Глава кабинета министров рассказывает о приоритетах развития государства, о также о результатах работы в экономической и социальной сфере.

Ранее Мишустин провел встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В рамках беседы китайский лидер подчеркнул, что Пекин будет уделять приоритетное внимание развитию партнерства с Москвой. Политик также пригласил Мишустина в Китай.

Политика,Михаил Мишустин,Вячеслав Володин,Цзиньпин Си,Госдума,Правительство РФ,
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