Володин разъяснил Мишустину один принцип демократии

Во время ежегодного отчета правительства России в Госдуме ее спикер Вячеслав Володин разъяснил премьер-министру Михаилу Мишустину один из принципов демократии. Видео со словами председателя нижней палаты парламента опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как объяснил Володин, демократия — это процедуры, нормы и правила.

«Поэтому мы обязаны все обсуждать. И если бы у кого-то были дополнения — обсуждали бы эти дополнения», — подчеркнул спикер Госдумы.

23 марта Михаил Мишустин выступает в Госдуме с ежегодным отчетом правительства России о работе в 2023 году. Глава кабинета министров рассказывает о приоритетах развития государства, о также о результатах работы в экономической и социальной сфере.