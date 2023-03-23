Интервью Дмитрия Медведева: главное

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в котором высказал свое мнение об отношениях России и Запада, о спецоперации на Украине, политике НАТО, взрывах на «Северных потоках» и решении Международного уголовного суда. Главное из интервью политика в материале «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который Международный уголовный суд счел незаконным.

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О возможном аресте президента РФ за рубежом

Комментируя это решение МУС, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что арест российского лидера за рубежом станет casus belli и приведет к войне, пишет ТАСС.

«Вот представим себе - понятно, что это ситуация, которая не реализуется никогда, да - но тем не менее вот представим себе, что она реализовалась. Действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту. Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее», - пояснил он.

По мнению Медведева, выдача ордера на арест президента России «создает колоссальный негативный потенциал» на фоне и так плохих отношений Москвы с западными странами.

Об отношения с Украиной и НАТО

Говоря о российской спецоперации, Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «по-честному» Украина - это часть России, однако в силу геополитических причин Москве приходилось мириться с тем, что страны «живут в разных квартирах».

Однако, по его словам, Россия никак не могла допустить вступления Украины НАТО, так как в итоге получила бы соседа, не только входящего в недружественный блок, но и имеющего «свой ядерный оружейный комплекс».

«Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны. Мы этого принять не можем», – заявил Медведев в интервью.

Напомним, что после начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что нужно признать невозможность вступления страны в Североатлантический альянс. При этом спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что Украина не собирается изменять Конституцию и отказываться от намерения вступить в НАТО. И уже в сентябре 2022 года Зеленский объявил, что Киев подает заявку о вступлении в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре.

О «раскочегаривании» российского ВПК

Большинство предприятий российского военно-промышленного комплекса работают в три смены, ВПК «раскочегарился», констатировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью СМИ, в том числе и РИА Новости.

«Работает, что называется, с колес – прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да еще и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям», - рассказал он.

Но, по словам политика, несмотря ни на что, сейчас запускаются новые оружейные производства. При этом у России уже есть оружие не хуже РСЗО HIMARS. Оно «точность и глубину поражения имеет такую же и лучше», пояснил Медведев.

Россия ведет спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима. В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции и начали активно поставлять Киеву оружие, в том числе и РСЗО HIMARS.

О партнерстве с Китаем

Объем взаимной торговли России и Китая в ближайшие пару лет может превысить $300 млрд. При этом экономические отношения с Евросоюзом резко «сдулись», рассказал в ходе в интервью российским СМИ Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что в 2000 году российско-китайский торговый оборот был $8 млрд.

«А сейчас - 185, и, скорее всего, в самое ближайшее время, в этом, в следующем году, в силу в том числе сложившейся ситуации и того, как себя ведут наши друзья, он будет 300», - заявил Медведев.

При этом политик отметил, что из-за «дурацких решений» европейских стран товарооборот с Евросоюзом, который был на уровне $400 млрд, «очень сильно сдулся».

«Они потеряли гораздо больше, чем мы, на мой взгляд, хотя мы тоже, конечно, потеряли. А с Китаем будет 300, и это означает, что мы выбрали правильную дорогу. Мы друг другу интересны, мы друг друга дополняем на всех уровнях международных коммуникаций», - заключил он.

О том, кому был выгоден взрыв на «Северных потоках»

Зампред Совета безопасности РФ также прокомментировал взрыв на российских газопроводах системы «Северный поток». По его мнению, этот теракт останется безнаказанным, а конечным бенефициаром являются США.

Он напомнил, что ранее в Вашингтоне «талдычили», что Россия «оборзела» со своими поставками трубного газа в Европу, из-за чего американский сжиженный природный газ стал неконкурентоспособным. И сейчас предельно ясно, в чьих интересах было вывести из строя российские газопроводы.

«Как бы это ни выглядело антиамерикански, в конечном счете основной бенефициар - это Соединенные Штаты Америки», - подчеркнул Медведев.

О восстановлении отношений с Западом

При этом Дмитрий Медведев допустил, что в конечном итоге отношения РФ с Западом стабилизируются, особенно когда большинство нынешних западных политиков «уйдет на пенсию».