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44 минуты назад

Мишустин: Главной целью западных санкций был именно российский народ

Российская Газетаиещё 2

В прошлом году по России нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме. Запад при этом пытался заверить, будто санкции не направлены против граждан страны.

Мишустин назвал главную цель санкций против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"И тогда на этот счет особых иллюзий не было. Но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно - главной целью был именно российский народ", - сказал глава правительства.

Мишустин объяснил свою позицию. Санкциями пытались обрушить финансовую систему России, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами. Западные компании заставляли уходить с российского рынка ценой огромных убытков, чтобы с полок магазинов исчезли привычные людям товары.

"Заодно - выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций. То есть тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни", - заключил Мишустин.

Политика,Михаил Мишустин,Госдума,
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