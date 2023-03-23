Мишустин назвал главную цель санкций против России

В прошлом году по России нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме. Запад при этом пытался заверить, будто санкции не направлены против граждан страны.