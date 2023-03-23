Мишустин назвал главную цель санкций против России

В прошлом году по России нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме. Запад при этом пытался заверить, будто санкции не направлены против граждан страны.
"И тогда на этот счет особых иллюзий не было. Но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно - главной целью был именно российский народ", - сказал глава правительства.
Мишустин объяснил свою позицию. Санкциями пытались обрушить финансовую систему России, чтобы люди не могли пользоваться банковскими картами. Западные компании заставляли уходить с российского рынка ценой огромных убытков, чтобы с полок магазинов исчезли привычные людям товары.
"Заодно - выбросить на улицу и лишить доходов российских сотрудников этих организаций. То есть тех людей, трудом которых создавалась их многомиллиардная прибыль. В нашей стране хотели спровоцировать массовую безработицу, радикально снизить качество жизни", - заключил Мишустин.