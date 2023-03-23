Мишустин прибыл в Думу

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг прибыл в Государственную думу, где выступит с отчетом о работе правительства за 2022 год, подробно расскажет о поддержке экономики и граждан в условиях санкций, приоритетах развития, а также по традиции ответит на вопросы депутатов.
Глава кабмина прошел в зал заседаний в сопровождении спикера Госдумы Вячеслава Володина. Незадолго до этого свои места в зале заняли вице-премьеры и ряд министров. Начало мероприятия запланировано на 12:00 мск.
Это выступление перед парламентариями уже четвертое с момента назначения Мишустина на пост председателя правительства в начале 2020 года. В этот раз было принято решение подвести итоги годовой работы кабинета министров достаточно рано: обычно такие мероприятия проходили в апреле и позже.