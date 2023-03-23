Мишустин прибыл в Думу

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг прибыл в Государственную думу, где выступит с отчетом о работе правительства за 2022 год, подробно расскажет о поддержке экономики и граждан в условиях санкций, приоритетах развития, а также по традиции ответит на вопросы депутатов.

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Глава кабмина прошел в зал заседаний в сопровождении спикера Госдумы Вячеслава Володина. Незадолго до этого свои места в зале заняли вице-премьеры и ряд министров. Начало мероприятия запланировано на 12:00 мск.