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44 минуты назад

Медведев заявил, что Россия не могла допустить вступления Украины в НАТО

ТАССиещё 3

Россия не могла допустить того, чтобы Украина вступила в НАТО и под этим зонтиком начала против нее широкомасштабную операцию. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, включая ТАСС, а также пользователям "Вконтакте".

Медведев назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Москва пыталась интересоваться у Запада, как они себе представляют вступление Киева в Североатлантический альянс с учетом того, что "на Украине производят ракеты, там был свой ядерный оружейный комплекс". В таком случае Россия бы получила соседа, "который мало того, что входит в недружественный блок, да еще и собирается производить ядерное оружие", указал политик.

"Я напомню, что руководитель Украины сказал об этом незадолго до начала операции, то есть в конце 2021 года. И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны - мы этого принять не можем", - подчеркнул Медведев.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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