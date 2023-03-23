Медведев назвал последствия возможного вступления Украины в НАТО

Россия не могла допустить того, чтобы Украина вступила в НАТО и под этим зонтиком начала против нее широкомасштабную операцию. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, включая ТАСС, а также пользователям "Вконтакте".
По его словам, Москва пыталась интересоваться у Запада, как они себе представляют вступление Киева в Североатлантический альянс с учетом того, что "на Украине производят ракеты, там был свой ядерный оружейный комплекс". В таком случае Россия бы получила соседа, "который мало того, что входит в недружественный блок, да еще и собирается производить ядерное оружие", указал политик.
"Я напомню, что руководитель Украины сказал об этом незадолго до начала операции, то есть в конце 2021 года. И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны - мы этого принять не можем", - подчеркнул Медведев.