Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Украину частью России. Об этом он заявил в большом интервью ведущим российским СМИ, передает РИА Новости.

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«Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России», — сказал зампред Совбеза.

Однако, по его словам, «в силу геополитических причин» и «истории того, что произошло», Россия «долгое время мирилась с тем», что две страны «живут в разных квартирах».

Как указал Медведев, РФ «вынуждена с этим считаться, с этими выдуманными границами, с территориями», которые всегда были частью» Российской империи. Он уточнил, что «это все была Российская империя», «кроме отдельных областей», которые стали частью СССР в результате Второй мировой войны.

«Эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова — великой России, а не малой России», — продолжил он.

Также зампред Совбеза заявил, что у него сложилось впечатление, что западные государства не верили и не видели степень решимости Российской Федерации начать военную спецоперацию на Украине, в результате они просчитались. Поэтому с рядом стран, блоков, сообществ государств «бессмысленно договариваться», поскольку «они понимают только язык силы», добавил он.