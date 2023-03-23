Антонов отреагировал на заявления США о боеприпасах с ураном для Киева

Западные страны под предводительством Соединенных Штатов, решив поставлять властям Украины боеприпасы с обедненным ураном, ведут мир к опасной черте, за которой виднеется ядерный Армагеддон, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, заявление которого публикует дипмиссия РФ в США.

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«Похоже, "просвещенный" Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте», — сказано в сообщении. Так дипломат отреагировал на заявление американских властей о том, что боеприпасы с обедненным ураном не представляют ничего необычного, так как этот тип вооружений применяется не одно десятилетие и не представляет повышенной опасности.

По словам Антонова, чиновники США «своими безответственными заявлениями пробили очередное дно». Дипломат указал, что на Украину продолжает идти «беспрерывный поток смертоносных вооружений». С его помощью осуществляется уничтожение мирных граждан, жилых массивов, школ, больниц, детских садов.