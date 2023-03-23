В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
26 минут назад

Антонов отреагировал на заявления США о боеприпасах с ураном для Киева

Елена Прошина

Западные страны под предводительством Соединенных Штатов, решив поставлять властям Украины боеприпасы с обедненным ураном, ведут мир к опасной черте, за которой виднеется ядерный Армагеддон, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, заявление которого публикует дипмиссия РФ в США.

Антонов отреагировал на заявления США о боеприпасах с ураном для Киева
Фото: ТАССТАСС

«Похоже, "просвещенный" Запад во главе с Вашингтоном бесповоротно решил подвести человечество к опасной черте», — сказано в сообщении. Так дипломат отреагировал на заявление американских властей о том, что боеприпасы с обедненным ураном не представляют ничего необычного, так как этот тип вооружений применяется не одно десятилетие и не представляет повышенной опасности.

По словам Антонова, чиновники США «своими безответственными заявлениями пробили очередное дно». Дипломат указал, что на Украину продолжает идти «беспрерывный поток смертоносных вооружений». С его помощью осуществляется уничтожение мирных граждан, жилых массивов, школ, больниц, детских садов.

Посол отметил, что западные журналисты многократно подтверждали негативные последствия использования боеприпасов с ураном. Речь идет о радиоактивной пыли, которая оседает на местности при использовании таких боеприпасов. Она не поддается дезактивации и очень токсична. Дипломат отметил, что американцы знают, что такие вещества провоцируют вспышки онкологических заболеваний. США применяли эти вооружения как в Ираке, так и в Югославии.

Политика,Анатолий Антонов,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий