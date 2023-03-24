В ГД ответили на заявление США о готовности к переговорам по Украине

Заявления США о готовности к мирным переговорам по Украине являются меняющимся фактором, и соответствующие решения должны приниматься в Киеве, а не в Вашингтоне, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат прокомментировала «Ленте.ру» слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее сообщил, что США готовы к конструктивной дипломатии с Москвой для урегулирования ситуации на Украине.
«В таких случаях хочется по-человечески сказать, что это странные люди: они говорят одно, а делают совсем другое. В политике реагировать на изменчивые обстоятельства сложно. Давайте говорить фразами наших дипломатов: любые боевые действия заканчиваются переговорами», — заявила Журова.
При этом она обратила внимание, что заявления о возможности мирного урегулирования ситуации на Украине делаются в Вашингтоне, а не в Киеве.
«Россия отвечает сама за себя, а у Украины в данном случае есть какие-то представители, которые решают, когда эти мирные переговоры будут, — это очень важный момент. Мы сами принимаем решения, а Украину сразу ставят в некую зависимость», — добавила парламентарий.
Ранее Блинкен заявил о готовности Вашингтона к конструктивной дипломатии с Москвой для урегулирования конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что российские власти, в свою очередь, должны продемонстрировать стремление к переговорам.