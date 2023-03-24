В ГД ответили на заявление США о готовности к переговорам по Украине

«Россия отвечает сама за себя, а у Украины в данном случае есть какие-то представители, которые решают, когда эти мирные переговоры будут, — это очень важный момент. Мы сами принимаем решения, а Украину сразу ставят в некую зависимость», — добавила парламентарий.