Медведев рассказал о просчете Запада

Запад просчитался, когда не верил в степень решимости президента РФ Владимира Путина и отказался давать гарантии безопасности России, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей "ВКонтакте". Фрагмент интервью Медведев выложил в среду в Telegram-канале.
"У меня, знаете, какое-то ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента, верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали. И они просчитались", - сказал политик.
Он подчеркнул: "Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документы".
Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. Как отмечал позднее президент РФ Владимир Путин, в ответ Москва услышала лишь общие слова, а рациональные зерна касались второстепенных моментов.