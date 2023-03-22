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9 минут назад

Медведев: Запад просчитался, когда отказался давать гарантии безопасности России

ТАССиещё 3

Запад просчитался, когда не верил в степень решимости президента РФ Владимира Путина и отказался давать гарантии безопасности России, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей "ВКонтакте". Фрагмент интервью Медведев выложил в среду в Telegram-канале.

Медведев рассказал о просчете Запада
Фото: ТАССТАСС

"У меня, знаете, какое-то ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента, верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали. И они просчитались", - сказал политик.

Он подчеркнул: "Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документы".

Россия в декабре 2021 года направила США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, в число которых вошли требования юридически закрепить отказ альянса от дальнейшего расширения на восток, а также вернуть его военную инфраструктуру к границам 1997 года. Как отмечал позднее президент РФ Владимир Путин, в ответ Москва услышала лишь общие слова, а рациональные зерна касались второстепенных моментов.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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