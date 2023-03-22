Медведев рассказал о просчете Запада

Запад просчитался, когда не верил в степень решимости президента РФ Владимира Путина и отказался давать гарантии безопасности России, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей "ВКонтакте". Фрагмент интервью Медведев выложил в среду в Telegram-канале.

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"У меня, знаете, какое-то ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента, верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали. И они просчитались", - сказал политик.

Он подчеркнул: "Последствия гораздо сложнее, чем они могли бы быть, если бы они в декабре подписали с нами документы".