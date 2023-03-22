В Курской области опровергли сообщения о взрыве над городом

Власти Курской области опровергли информацию, которая в начала распространятся по соцсетям, о якобы взрыве в областном центре. Происшествия в воздухе и на земле не зафиксированы, сообщили в региональном правительстве.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Курске был слышен звук взрыва.
"С учетом сообщений, которые поступают в социальных сетях, сообщаем: ситуация в Курске спокойная, происшествия в небе и на земле над городом оперативными и специальными службами не зафиксированы", - сообщили в региональном правительстве.