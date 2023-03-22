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22 минуты назад

МИД: Россия ответит на провокации США всеми средствами

Илья Родин

Замглавы МИД России Сергей Рябков отреагировал на заявление сенатора Линдси Грэма о том, что американские летчики будут сбивать российские воздушные суда в том случае, если они к ним приблизятся. Он пояснил, что на подобные акции Россия ответит всеми доступным средствами, пишет РИА «Новости».

МИД: Россия ответит на провокации США всеми средствами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что американский сенатор позволил себе ряд резких высказываний после того, как в Черном море рухнул разведывательный беспилотник ВВС США, стоимость которого составляет порядка $50 млн. Причиной крушения стали действия оператора дрона, предпринятые при попытках уйти от российских истребителей.

В Минобороны РФ подчеркнули, что летчики не приближались к БПЛА, не пускали в ход бортовое оружие. В их задачу входила только идентификация нарушителя, направлявшегося к границам страны.

Рябков уточнил, что заявления сенаторов следует воспринимать серьезно. По его оценке, они отражают намерения властей США нанести России максимальный ущерб.

Дипломат заметил, что позволяющие себе столь жесткие заявления персоны «слабо себе представляют реалии ядерного века». Он предположил, что они забыли о том, что РФ готова защищать себя от агрессии всеми «имеющимися в ее распоряжении средствами».

По словам Рябкова, действия Вашингтона против России предпринимаются без анализа возможных последствий, безоглядно, масштабно и изощренно. Вместе с тем, резюмировал замглавы МИД, ответная реакция Москвы всегда «дозированная, откалиброванная и спокойная».

Политика,Линдси Грэм,Сергей Рябков,Минобороны России,МИД России,
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