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23 минуты назад

Востоковед Карнеев: Си предложил Путину стать новыми лидерами миропорядка

Ura.Ru

При прощании с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что новыми лидерами мирового порядка становятся Россия и Китай. Так объяснил фразу китайского лидера руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

Востоковед объяснил фразу Си Цзиньпина, сказанную Путину при отъезде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель КНР посетил Москву с тройным визитом с 20 по 22 марта. При отъезде, после многочасовых переговоров с Владимиром Путиным, Си Цзиньпин подчеркнул, что «сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет, когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены».

«Летом 2018 года, выступая на совещании дипломатических работников Китая, Си Цзиньпин впервые использовал это словосочетание. С тех пор часто повторяет его в своих выступлениях. Это представление о том, что мы сейчас являемся свидетелем очень важных перемен. Последние 500 лет было господство Западной политики. Но мир меняется. Одним из существенных компонентов этого является постепенное ослабевание Запада и выход на первое место в мировой политике, делах новых центров силы, в частности, Китая, и других стран. Так Си Цзиньпин оценивает тенденцию развития всего мира. Но есть еще и такой оттенок, что Россия и Китай — это страны, которые в этом новом мировом порядке должны сыграть важную роль», — объяснил Андрей Карнеев.

Собеседник агентства подчеркнул, что задачей стран нового миропорядка является уход от диктата и гегемонии (контроль одного государства над другим).

«Россия и Китай продвигают новый порядок, в котором будет возможность сосуществования стран с разными культурами, с разными моделями развития, где не будет диктата и гегемонии. То есть на смену ассиметричному приходит более гармоничный и более справедливый мир, который будет давать всем странам одинаковые шансы», — добавил Карнеев.

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