Востоковед объяснил фразу Си Цзиньпина, сказанную Путину при отъезде

«Летом 2018 года, выступая на совещании дипломатических работников Китая, Си Цзиньпин впервые использовал это словосочетание. С тех пор часто повторяет его в своих выступлениях. Это представление о том, что мы сейчас являемся свидетелем очень важных перемен. Последние 500 лет было господство Западной политики. Но мир меняется. Одним из существенных компонентов этого является постепенное ослабевание Запада и выход на первое место в мировой политике, делах новых центров силы, в частности, Китая, и других стран. Так Си Цзиньпин оценивает тенденцию развития всего мира. Но есть еще и такой оттенок, что Россия и Китай — это страны, которые в этом новом мировом порядке должны сыграть важную роль», — объяснил Андрей Карнеев.