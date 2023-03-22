Путин рассказал о состоянии культуры в Крыму до присоединения полуострова к России

Президент России Владимир Путин заявил, что до присоединения Крымского полуострова к России там распродавали объекты культуры. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление Путин сделал во время церемонии вручения премий в области литературы и искусства для детей.

«Там все распродавали, только бы деньги выручить любой ценой», – сказал президент.

Отмечается, что среди лауреатов премии был руководитель коллектива народного творчества «Радость» из Севастополя Виктор Гоцуленко. Он поделился с Путиным тем, как в лучшую сторону поменялся Крымский полуостров за последнее время. «Я очень хочу, чтобы вы приехали, посмотрели – это здорово, это очень круто», – пригласил он главу государства.