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46 минут назад

Рябков заявил о деградации отношений США и России

Lenta.ru

Приостановку участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно назвать деградацией отношений России и США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Рябков заявил о деградации отношений США и России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По совокупности обстоятельств, связанных с деструктивными и враждебными действиями США, решение о приостановке ДСНВ было вынужденным и практически неизбежным шагом. Это закономерный итог все более глубокой деградации по вине Вашингтона российско-американских отношений», — сказал замглавы ведомства.

По его словам, США поменяли принципиальным образом всю обстановку в сфере безопасности с помощью крайней враждебности и курса на безоглядную эскалацию конфликта на Украине. Кроме того, Вашингтон проводит тотальную гибридную войну против России, добавил он.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,Валдайский клуб,
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