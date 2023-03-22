В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
34 минуты назад

В МИД пообещали ответ на поставки боеприпасов с ураном Киеву

Мария Иванова

В МИД РФ заявили, что Россия «не оставит без ответа» поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ранее в Минобороны Британии рассказали о планах поставить Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется реагировать, так как «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом».

В МИД заявления британского Минобороны назвали «очередным подтверждением планов Лондона быть в авангарде лагеря российских недоброжелателей».

«Англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине. <…> В Лондоне, очевидно, уже позабыли о хорошо известных тяжелейших последствиях применения подобных токсичных и радиоактивных боеприпасов в ходе развязанных Западом конфликтов в Югославии и Ираке», - отметили российские дипломаты.

В МИД добавили, что поставки таких снарядов увеличат страдания мирных жителей и нанесут экологии непоправимый ущерб.

Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном

Политика Британии демонстрирует, кто является «истинным агрессором и разжигателем конфликта на Украине», подчеркнули дипломаты.

«Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне <…>. Мы не оставим такие действия без ответа», - заверили в МИД РФ.

Политика,Видео,Владимир Путин,МИД России,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий