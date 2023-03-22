В МИД пообещали ответ на поставки боеприпасов с ураном Киеву

В МИД РФ заявили, что Россия «не оставит без ответа» поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине. Об этом сообщается на сайте министерства.
Ранее в Минобороны Британии рассказали о планах поставить Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России придется реагировать, так как «коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом».
В МИД заявления британского Минобороны назвали «очередным подтверждением планов Лондона быть в авангарде лагеря российских недоброжелателей».
«Англосаксы публично расписались в желании вывести на новый уровень противостояние на Украине. <…> В Лондоне, очевидно, уже позабыли о хорошо известных тяжелейших последствиях применения подобных токсичных и радиоактивных боеприпасов в ходе развязанных Западом конфликтов в Югославии и Ираке», - отметили российские дипломаты.
В МИД добавили, что поставки таких снарядов увеличат страдания мирных жителей и нанесут экологии непоправимый ущерб.
Политика Британии демонстрирует, кто является «истинным агрессором и разжигателем конфликта на Украине», подчеркнули дипломаты.
«Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне <…>. Мы не оставим такие действия без ответа», - заверили в МИД РФ.