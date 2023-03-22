Лавров назвал прокурора МУС «натурализованным англосаксом»

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Такое заявление министр сделал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

Лавров назвал Хана «натурализованным англосаксом», который «выполняет заказы своих хозяев» (Хан - британский юрист, родившийся в семье выходца из Пакистана).

Российский министр подчеркнул, что западные страны запрещают МУС расследовать преступления членов НАТО.

«Они натравливают его [МУС] на выискивание надуманных предлогов, несуществующих фактов, для того чтобы продвигать повестку дня так называемого коллективного Запада», - заявил Лавров.

17 марта МУС выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который МУС счел незаконным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этих ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.

МУС был создан на базе Римского статута, к которому не присоединились крупные государства, включая Россию, США, Китай, Израиль.