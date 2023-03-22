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38 минут назад

Лавров назвал прокурора МУС «натурализованным англосаксом»

Мария Иванова

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан выступает против России по указке «западных хозяев». Об этом сообщает ТАСС.

Лавров назвал прокурора МУС «натурализованным англосаксом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такое заявление министр сделал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Эритреи Османом Салехом Мохаммедом.

Лавров назвал Хана «натурализованным англосаксом», который «выполняет заказы своих хозяев» (Хан - британский юрист, родившийся в семье выходца из Пакистана).

Российский министр подчеркнул, что западные страны запрещают МУС расследовать преступления членов НАТО.

«Они натравливают его [МУС] на выискивание надуманных предлогов, несуществующих фактов, для того чтобы продвигать повестку дня так называемого коллективного Запада», - заявил Лавров.

17 марта МУС выдал ордеры на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. Поводом для ордеров стало дело о вывозе украинских детей в Россию, который МУС счел незаконным.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что сама постановка вопроса о выдаче этих ордеров неприемлема, так как Россия не признает юрисдикцию МУС и все его решения ничтожны с точки зрения права РФ.

МУС был создан на базе Римского статута, к которому не присоединились крупные государства, включая Россию, США, Китай, Израиль.

Львова-Белова заявляла, что через решение МУС международное сообщество оценило ее работу по помощи детям, которых вывозят из зоны боевых действий и создают для них комфортные условия.

Политика,Карим Хан,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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