Совфед намерен активизировать контакты с парламентариями КНР

Итоги переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина требуют интенсификации контактов парламентариев в самое ближайшее время. Об этом говорится в заявлении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по итогам визита председателя КНР.

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"Завершен государственный визит, ставший, без преувеличения, эпохальным событием в двусторонних отношениях. Он подтвердил устойчивость стратегического взаимодействия высокого уровня между Россией и Китаем. Итоги переговоров глав государств требуют и от нас, парламентариев России и КНР, уже в самое ближайшее время интенсифицировать контакты. Это очевидно. Соответствующие поручения уже сегодня были даны комитету Совета Федерации по международным делам и нашему управлению международных связей", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале спикера СФ.

По словам Матвиенко, прежде всего, будет ускорена подготовка "к встрече в очном формате Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания и Всекитайского собрания народных представителей". "Это очень эффективный инструмент взаимодействия законодателей. Из-за пандемии контакты были переведены в онлайн-режим", - отметила она.

Спикер добавила, что считает правильным, если очные встречи в рамках комиссии возобновятся уже в ближайшие месяцы. "Могу сказать, что и китайские коллеги, и министерства иностранных дел обеих стран приступают к проработке содержательных моментов и согласованию конкретных сроков. Заседание комиссии планируется в Пекине", - напомнила она.