Аксенов рассказал о последствиях падения беспилотников в Джанкое

После падения беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) вечером в понедельник, 20 марта, в Джанкое оказались повреждены жилые дома. О последствиях падения дронов глава Крыма Сергей Аксенов рассказал в Telegram-канале.

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По его словам, после падения беспилотников оказались повреждены два частных и два многоквартирных жилых дома, торговая точка и склад кормов для животных, также осколками посекло техникум и легковой автомобиль.

«Нанесенные повреждения незначительны и будут устранены в кратчайшие сроки. Органы власти и ответственные службы контролируют ситуацию», — написал он.