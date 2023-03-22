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8 минут назад

Дума денонсировала соглашения о пенсиях военнослужащих стран СНГ

ТАСС

Госдума на пленарном заседании в среду денонсировала Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих государств - участников СНГ и Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск государств - участников СНГ.

Дума денонсировала соглашения о пенсиях военнослужащих стран СНГ
Фото: ТАССТАСС

Документы были подписаны 15 мая 1992 года. Они предусматривают, что при переселении пенсионера на постоянное жительство в другую страну ему назначается пенсия по нормам государства проживания, а выплата пенсии, назначенной в государстве, где были приобретены пенсионные права, прекращается. Все расходы, связанные с пенсионным обеспечением по соглашениям, осуществляются странами СНГ за счет их бюджетов без взаимных расчетов.

В пояснительных документах отмечается, что в последние годы значительно увеличилось количество случаев выплаты Россией пенсий лицам, которые никогда не проходили военную службу ни в СССР, ни в РФ. Предусмотренный соглашениями порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в РФ, где самый высокий уровень пенсий. В то же время у бывших российских военных пенсионеров, переехавших на территорию одного из государств СНГ, пенсия оказывается значительно ниже.

По мнению правительства РФ, поскольку соглашения были направлены в первую очередь на защиту пенсионных прав военнослужащих СССР до принятия странами СНГ законодательных актов по вопросу обеспечения военных пенсионеров, свою задачу они выполнили. Для сохранения приобретенных пенсионных прав граждан государства - участники СНГ переходят на двустороннее международное сотрудничество в области пенсионного обеспечения, указано в документах.

Политика,Госдума,Правительство РФ,
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