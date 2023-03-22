ЦИК отреагировала на смерть Чурова

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отреагировала на смерть бывшего главы Центризбиркома Владимира Чурова, скончавшегося в среду, 22 марта. Соболезнования родным и близким умершего опубликованы в Telegram-канале ЦИК.

Фото: ТАСС ТАСС

В ЦИК отметили вклад Чурова в развитие избирательной системы России, а также юридической и военно-исторической наук. Помимо этого, бывший глава ЦИК вел широкую общественно-патриотическую деятельность, указано в сообщении.