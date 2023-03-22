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38 минут назад

ЦИК отреагировала на смерть Чурова

Lenta.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России отреагировала на смерть бывшего главы Центризбиркома Владимира Чурова, скончавшегося в среду, 22 марта. Соболезнования родным и близким умершего опубликованы в Telegram-канале ЦИК.

ЦИК отреагировала на смерть Чурова
Фото: ТАССТАСС

В ЦИК отметили вклад Чурова в развитие избирательной системы России, а также юридической и военно-исторической наук. Помимо этого, бывший глава ЦИК вел широкую общественно-патриотическую деятельность, указано в сообщении.

Смерть Чурова стала большой утратой для всех членов Центризбиркома, говорится в публикации. «В нашей памяти он навсегда останется скромным, светлым, добрым, хорошим человеком, преданным своему делу», – заключили в ЦИК.

Политика,Владимир Чуров,ЦИК России,
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