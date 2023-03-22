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33 минуты назад

В Кремле оценили публикации о «нежелании» Пекина наращивать поставки газа из РФ

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о статье, в которой говорится о «нежелании» Китая увеличивать поставки газа из РФ, передает РИА Новости.

Он назвал данную информацию «малоквалифицированным вбросом». Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «реальность совсем другая».

«Bloomberg дает ведь сообщение, но они не указывают ни источник, ничего. Похоже просто на такие малоквалифицированные вбросы», - подчеркнул Песков.

О том, что Си Цзиньпин не дал согласия на наращивание поставок газа из РФ, сообщило ранее агентство Bloomberg.

Россия в январе заняла первое место по поставкам газа в Китай

По данным китайской таможни, России в январе удалось опередить другие страны в вопросе объема поставок природного газа в Китай. Страна обошла Туркменистан, Катар и Австралию. Речь идет не только о газе в трубопроводном виде, но и сжиженном.

Суммарные поставки российского топлива в КНР достигли 2,7 млрд куб. м. Объемы поставок Туркменистана и Катара, которые являются крупнейшими поставщиками, достигли 2,2 млрд куб. м и 1,9 млрд куб. м соответственно. Австралия направила 1,9 млрд куб. м.

Политика,Видео,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,
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