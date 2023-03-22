В Кремле оценили публикации о «нежелании» Пекина наращивать поставки газа из РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о статье, в которой говорится о «нежелании» Китая увеличивать поставки газа из РФ, передает РИА Новости.

Он назвал данную информацию «малоквалифицированным вбросом». Официальный представитель Кремля подчеркнул, что «реальность совсем другая».

«Bloomberg дает ведь сообщение, но они не указывают ни источник, ничего. Похоже просто на такие малоквалифицированные вбросы», - подчеркнул Песков.

О том, что Си Цзиньпин не дал согласия на наращивание поставок газа из РФ, сообщило ранее агентство Bloomberg.

По данным китайской таможни, России в январе удалось опередить другие страны в вопросе объема поставок природного газа в Китай. Страна обошла Туркменистан, Катар и Австралию. Речь идет не только о газе в трубопроводном виде, но и сжиженном.