Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах «формулу мира», предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, Путин и Си лишь обменялись мнениями по китайскому плану мирного урегулирования.
20-22 марта Си Цзиньпин находился в России с государственным визитом. По итогам переговоров с Си Путин заявил, что РФ с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что план Пекина обсуждаем, а Россия всегда открыта к переговорному процессу.
Осенью 2022 года Зеленский представил «формулу мира», включающую наказания и гарантии безопасности. Первый пункт формулы - наказание - предусматривает санкции, отказ от торговли и разрыв отношений, а также создание трибунала из-за боевых действий.
Другой пункт - о «защите жизни» - подразумевает предоставление Украине военной и финансовой помощи. Говоря о восстановлении безопасности энергетики, Зеленский предложил ограничить цены на российские энергоресурсы.
Также Зеленский заявлял, что США должны стать первой страной, которая подпишет договор о гарантиях безопасности для Украины.