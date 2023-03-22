По словам Пескова, Путин и Си лишь обменялись мнениями по китайскому плану мирного урегулирования.

20-22 марта Си Цзиньпин находился в России с государственным визитом. По итогам переговоров с Си Путин заявил, что РФ с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что план Пекина обсуждаем, а Россия всегда открыта к переговорному процессу.

Осенью 2022 года Зеленский представил «формулу мира», включающую наказания и гарантии безопасности. Первый пункт формулы - наказание - предусматривает санкции, отказ от торговли и разрыв отношений, а также создание трибунала из-за боевых действий.

Другой пункт - о «защите жизни» - подразумевает предоставление Украине военной и финансовой помощи. Говоря о восстановлении безопасности энергетики, Зеленский предложил ограничить цены на российские энергоресурсы.