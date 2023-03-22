"Возможно все". Рябков о перспективах обмена Артема Усса с США

"Возможно все, но дело в том, что американцы не проявляли на более ранних стадиях обсуждения такого рода вопросов, насколько мне известно, интереса к возвращению некоторых своих граждан" - сказал замминистра иностранных дел РФ , отвечая в среду на соответствующий вопрос в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что здесь присутствует большая доля "традиционного американского лукавства". "Они произносят, что громкие фразы о том, что они борются за каждого своего гражданина в кавычках, а на самом деле в некоторых разменных схемах те, кто у нас находится в том числе по серьезным статьям в заключении, интереса у них не вызывают или вызывают недостаточный интерес, - продолжил он. - Я не знаю, какая судьба у господина Усса будет. Я надеюсь, что он, так или иначе, вернется домой. но по большому счету сейчас говорить о чем-то в плане каких-то обменов нет оснований".