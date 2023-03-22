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36 минут назад

"Возможно все". Рябков о перспективах обмена Артема Усса с США

ТАССиещё 1

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможность включения российского предпринимателя Артема Усса (сын губернатора Красноярского края Александра Усса), задержанного в Италии по международному ордеру, в списки обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном в случае его экстрадиции в США.

"Возможно все". Рябков о перспективах обмена Артема Усса с США
Фото: ТАССТАСС

"Возможно все, но дело в том, что американцы не проявляли на более ранних стадиях обсуждения такого рода вопросов, насколько мне известно, интереса к возвращению некоторых своих граждан" - сказал замминистра иностранных дел РФ, отвечая в среду на соответствующий вопрос в беседе с журналистами.

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Он подчеркнул, что здесь присутствует большая доля "традиционного американского лукавства". "Они произносят, что громкие фразы о том, что они борются за каждого своего гражданина в кавычках, а на самом деле в некоторых разменных схемах те, кто у нас находится в том числе по серьезным статьям в заключении, интереса у них не вызывают или вызывают недостаточный интерес, - продолжил он. - Я не знаю, какая судьба у господина Усса будет. Я надеюсь, что он, так или иначе, вернется домой. но по большому счету сейчас говорить о чем-то в плане каких-то обменов нет оснований".

"Мы всегда боролись и будем бороться за каждого гражданина РФ, оказывая консульскую помощь, защищая его или ее интересы всеми доступными средствами. Это, конечно, относится и к господину Уссу", - указал дипломат.

О деле Усса

Суд в Милане принял ранее положительное решение по вопросу об экстрадиции в США российского предпринимателя Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В США ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Усс был задержан 17 октября в аэропорту Милана Мальпенса. До сих пор он находился под домашним арестом.

Окончательное решение об экстрадиции принимает министр юстиции, она осуществляется после подписи им соответствующего документа. Иногда решение может не совпадать с вердиктом суда. Адвокаты россиянина предполагают, что заинтересованность США продиктована тем, что Усс является сыном губернатора Красноярского края. Как предположил знакомый с делом источник, впоследствии американская сторона может попытаться использовать Усса при обмене заключенными с РФ.

Политика,Сергей Рябков,Александр Усс,МИД России,
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