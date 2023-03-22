В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Лавров: Россия сделает все для сохранения мира и стабильности в Арктике

ТАСС

Россия сделает все необходимое для сохранения мира, стабильности и социально-экономического развития в Арктике. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, размещенном в среду на сайте МИД РФ.

Лавров: Россия сделает все для сохранения мира и стабильности в Арктике
Фото: ТАССТАСС

"Комплекс научных, экономических и политических факторов ведет к постоянному увеличению внимания международного сообщества к Арктическому региону. Свою задачу видим в том, чтобы сделать все необходимое для сохранения мира и стабильности, повышения экологической устойчивости, обеспечения благоприятных условий для социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации", - сказал он.

Видео дня

Министр отметил, что одним из способов достижения этой цели является налаживание взаимовыгодного международного сотрудничества в интересах освоения Крайнего Севера при сбалансированном сочетании социальных, экономических и природоохранных аспектов. "Это - один из приоритетов российского председательства в Арктическом совете, завершающегося в мае текущего года", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что меняющийся климат является одним из самых серьезных вызовов современности. "Рассматриваемая проблематика имеет особую актуальность для высоких широт. Показательно, что, согласно имеющимся оценкам, темпы роста температуры воздуха в Заполярье превышают среднемировые более чем в два раза, - рассказал он. - В результате таяния вечной мерзлоты повышаются риски для созданных в регионе инфраструктурных объектов. В то же время потепление облегчает навигацию по северным речным и океаническим маршрутам, расширяя возможности доставки грузов в труднодоступные районы Крайнего Севера".

Лавров заверил, что МИД РФ продолжит оказывать поддержку налаживанию и поддержанию связей отечественного научного сообщества с иностранными партнерами. "Сегодня это особенно актуально, имея в виду, что по вине отдельных недружественных государств многие каналы официального дипломатического общения остаются заблокированными либо ограничены самым минимальным набором обсуждаемых тем", - добавил он.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий