Лавров: Россия сделает все для сохранения мира и стабильности в Арктике

Россия сделает все необходимое для сохранения мира, стабильности и социально-экономического развития в Арктике. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова к участникам научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, размещенном в среду на сайте МИД РФ.

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"Комплекс научных, экономических и политических факторов ведет к постоянному увеличению внимания международного сообщества к Арктическому региону. Свою задачу видим в том, чтобы сделать все необходимое для сохранения мира и стабильности, повышения экологической устойчивости, обеспечения благоприятных условий для социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации", - сказал он.

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Министр отметил, что одним из способов достижения этой цели является налаживание взаимовыгодного международного сотрудничества в интересах освоения Крайнего Севера при сбалансированном сочетании социальных, экономических и природоохранных аспектов. "Это - один из приоритетов российского председательства в Арктическом совете, завершающегося в мае текущего года", - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что меняющийся климат является одним из самых серьезных вызовов современности. "Рассматриваемая проблематика имеет особую актуальность для высоких широт. Показательно, что, согласно имеющимся оценкам, темпы роста температуры воздуха в Заполярье превышают среднемировые более чем в два раза, - рассказал он. - В результате таяния вечной мерзлоты повышаются риски для созданных в регионе инфраструктурных объектов. В то же время потепление облегчает навигацию по северным речным и океаническим маршрутам, расширяя возможности доставки грузов в труднодоступные районы Крайнего Севера".