Захарова дала совет Лондону

"Верхом цинизма стали недавние сообщения о готовности Британии поставить киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном. Еще раз повторю, если эта угроза или намерение, не знаю, как они это квалифицируют, будет реализована, и в случае их применения, как, например, в Сербии, [то] зараженными будут и вода, и почва. И они уже, в свою очередь, десятилетиями будут травить тех, кто будет там проживать", - сказала дипломат в четверг на брифинге.