Захарова дала совет Лондону

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Лондону, готовому поставить Киеву снаряды с обедненными ураном и назвавшему его стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, для начала поэкспериментировать с этим "стандартным оружием" на территории Великобритании.
"Верхом цинизма стали недавние сообщения о готовности Британии поставить киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном. Еще раз повторю, если эта угроза или намерение, не знаю, как они это квалифицируют, будет реализована, и в случае их применения, как, например, в Сербии, [то] зараженными будут и вода, и почва. И они уже, в свою очередь, десятилетиями будут травить тех, кто будет там проживать", - сказала дипломат в четверг на брифинге.
"Для начала Лондон мог бы хотя бы потренироваться у себя на острове, что это за "стандартное оружие", которое они всегда применяли. У вас же там есть возможности для проведения таких экспериментов, попробуйте, ощутите всю гамму смертоносных последствий, а потом уже к другим лезьте", - добавила она.
В опубликованном в понедельник письменном ответе замминистра обороны Великобритании баронессы Аннабель Голди на вопрос одного из членов Палаты лордов британского парламента говорится, что власти королевства поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран и обладающие повышенной эффективностью при уничтожении бронетехники. Затем Министерство обороны Великобритании назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов.
Комментируя решение британских властей, президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что Россия будет вынуждена соответствующим образом реагировать на то, что "коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом". Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Киеву боеприпасов с обедненным ураном, подчеркнув, что этот шаг чреват эскалацией конфликта, а использование таких боеприпасов на Украине отразится на здоровье местного населения.