«На Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. ... Если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран, необходимы для этого серьёзные, контролируемые основания, если речь идёт о блоке НАТО, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединённым Штатам действовать в обход всех международных соглашений», — поделилась Яровая.