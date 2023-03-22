Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что под видом биолабораторий США размещали на Украине военные объекты НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
По ее словам, биолаборатории США осуществляют вывоз собранных опасных патогенов и генетического материала по запросу и под задачи Минобороны.
«На Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО. ... Если для прихода с реальными военными базами на суверенную территорию других стран, необходимы для этого серьёзные, контролируемые основания, если речь идёт о блоке НАТО, то создание военных биологических лабораторий позволило Соединённым Штатам действовать в обход всех международных соглашений», — поделилась Яровая.
Она также добавила, что США всегда видели свой особый геополитический интерес в создании на Украине различных структур внешнего управления.
Ранее зампред Совфеда Константин Косачев и Ирина Яровая сообщали, что парламентская комиссия по расследованию работы биологических лабораторий США на Украине может представить Совфеду и Госдуме итоговый доклад 12 апреля.