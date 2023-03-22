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17 минут назад

Володин заявил, что диалог Госдумы и кабмина стал сложнее и ответственнее

ТАССиещё 3

Диалог Госдумы и правительства РФ стал конструктивнее, сложнее и ответственнее. Об этом в среду заявил спикер Думы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Володин: диалог Госдумы и кабмина стал сложнее и ответственнее
Фото: ТАССТАСС

"За последние годы, [надо] отдать должное, разговор с правительством стал более конструктивен. Причем он, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, он более ответственный", - сказал Володин.

Он отметил, что Дума ожидает большого, серьезного разговора в рамках отчета кабмина. "Мы подключим к этому разговору все региональные парламенты, пригласим деловые сообщества, профсоюзы и вместе в открытой обстановке будем обсуждать вопросы. Их поступило много, <... > их количество около 20 тыс.", - указал спикер.

Председатель Госдумы подчеркнул, что впервые отчет правительства проходит в марте. По его словам, это "крайне важно для всех других структур, для министерства финансов, когда они будут готовить отчет об исполнении бюджета за предыдущий год".

"Мы помним время, когда этот отчет приходил в Думу при рассмотрении уже бюджета на следующий год, то есть это октябрь месяц. Вот в прошлом году мы добились того, чтобы это было в июне, сейчас, исходя из новых стандартов, которые демонстрирует правительство, можно будет ожидать, что на будущий год этот отчет придет раньше к нам. Мы также делаем все для того, чтобы как можно раньше проходил отчет Центрального банка. Это все дисциплинирует, ну и, конечно, повышает качество и эффективность власти", - заключил он.

Ранее Володин сообщил, что отчет правительства РФ за 2022 год пройдет в Госдуме 23 марта, этому будет посвящено все пленарное заседание палаты.

Политика,Михаил Мишустин,Вячеслав Володин,Госдума,Правительство РФ,
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