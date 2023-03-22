Володин: диалог Госдумы и кабмина стал сложнее и ответственнее

Диалог Госдумы и правительства РФ стал конструктивнее, сложнее и ответственнее. Об этом в среду заявил спикер Думы Вячеслав Володин в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
"За последние годы, [надо] отдать должное, разговор с правительством стал более конструктивен. Причем он, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, он более ответственный", - сказал Володин.
Он отметил, что Дума ожидает большого, серьезного разговора в рамках отчета кабмина. "Мы подключим к этому разговору все региональные парламенты, пригласим деловые сообщества, профсоюзы и вместе в открытой обстановке будем обсуждать вопросы. Их поступило много, <... > их количество около 20 тыс.", - указал спикер.
Председатель Госдумы подчеркнул, что впервые отчет правительства проходит в марте. По его словам, это "крайне важно для всех других структур, для министерства финансов, когда они будут готовить отчет об исполнении бюджета за предыдущий год".
"Мы помним время, когда этот отчет приходил в Думу при рассмотрении уже бюджета на следующий год, то есть это октябрь месяц. Вот в прошлом году мы добились того, чтобы это было в июне, сейчас, исходя из новых стандартов, которые демонстрирует правительство, можно будет ожидать, что на будущий год этот отчет придет раньше к нам. Мы также делаем все для того, чтобы как можно раньше проходил отчет Центрального банка. Это все дисциплинирует, ну и, конечно, повышает качество и эффективность власти", - заключил он.
Ранее Володин сообщил, что отчет правительства РФ за 2022 год пройдет в Госдуме 23 марта, этому будет посвящено все пленарное заседание палаты.