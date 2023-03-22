Володин: диалог Госдумы и кабмина стал сложнее и ответственнее

Председатель Госдумы подчеркнул, что впервые отчет правительства проходит в марте. По его словам, это "крайне важно для всех других структур, для министерства финансов, когда они будут готовить отчет об исполнении бюджета за предыдущий год".

"Мы помним время, когда этот отчет приходил в Думу при рассмотрении уже бюджета на следующий год, то есть это октябрь месяц. Вот в прошлом году мы добились того, чтобы это было в июне, сейчас, исходя из новых стандартов, которые демонстрирует правительство, можно будет ожидать, что на будущий год этот отчет придет раньше к нам. Мы также делаем все для того, чтобы как можно раньше проходил отчет Центрального банка. Это все дисциплинирует, ну и, конечно, повышает качество и эффективность власти", - заключил он.