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1 час назад

Захарова назвала применение снарядов с обедненным ураном геноцидом

Никита Бородкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала применение снарядов с обедненным ураном проявлением геноцида. Об этом она сказала в эфире радиостанции Sputnik.

«По большому счету, использование снарядов с обедненным ураном — это проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются, и того населения, которое их использует», — сказала она.

Захарова объяснила, что все, кто живет на территории применения этого оружия, получают дозу радиации, которая опасна для человека. Кроме того, «с этим будут жить» и все те, кто его применял.

«Мы в очередной раз услышали, чего хочет Запад. Запад хочет не просто дестабилизации в мире, не только повышения градуса конфликта на Украине, а хочет просто вымарать физически какую-либо возможность на существование людей, которые проживают сейчас на этих территориях», — заключила она.

Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном

Напомним, что во вторник, 21 марта, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Он используется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных запреградных разрушений. Как отмечают эксперты, они угрожают здоровью мирных жителей — осколки и пыль заражают местность, что впоследствии вызывает вспышки онкологических заболеваний.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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