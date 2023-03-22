В Совфеде заявили о наличии шанса для прекращения огня на Украине

Возможность для прекращения огня на Украине существует, но проблема заключается в том, что Киев принимает решения не самостоятельно, а под давлением США. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью, опубликованном в среду в венгерском еженедельнике Demokrata.

Отвечая на вопрос, есть ли шанс на прекращение огня в этом году и с кем об этом надо вести переговоры, он сказал: "Шанс для прекращения огня есть всегда. Беда в том, что Украина не принадлежит себе. И, видимо, Европа тоже. Над ними нависает Вашингтон. Выводы делайте сами".

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Коснувшись конфликта на Украине и противостояния с Западом, сенатор заявил, что для России "это масштабный экзистенциальный поединок, борьба за выживание Родины и народа". "Из этого нашим противникам надо уметь делать правильные выводы", - добавил Карасин, занимавший в 2005-2019 годах должность статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ.

В то же время он подчеркнул, что Россия делает все для того, чтобы избежать третьей мировой войны. "Мы очень встревожены спекуляциями на эти темы, которые сейчас получили распространение на Западе", - отметил глава комитета Совета Федерации.

Об устройстве многополярного мира

Конфликт на Украине ускорил формирование многополярного мира, в котором ключевая роль будет не у Запада, а у большинства других стран, заявил Карасин.

"Мир меняется, - отметил он. - США и их союзники стремятся навязать международному сообществу однополярный мир, некий "порядок, основанный на правилах". Речь идет о попытке создания неоколониальной системы, в рамках которой все решения будут приниматься в Вашингтоне".

"Однако кризис на Украине ускорил формирование многополярного мироустройства, в котором ключевая роль переходит к мировому большинству", - подчеркнул Карасин. По его словам, к нему относится не только Россия, но и Китай, Индия, государства Юго-Восточной Азии (особенно АСЕАН), мусульманский мир, Африка, Латинская Америка. "Новые центры силы не готовы мириться с неоколониальным диктатом "коллективного Запада", - считает сенатор.

"Государства мирового большинства выступают за честное и взаимовыгодное сотрудничество, а также учет интересов друг друга, в том числе в сфере безопасности. "Коллективный Запад" цепляется за химеру мирового господства, но его доминирование в мире обречено уйти в историю", - отметил Карасин.

Он также пояснил, что "в нынешней политической и экономической конфигурации" Россия вынуждена разворачиваться на восток и юг, поскольку "лобовая санкционная атака и злобная враждебность "коллективного Запада" не оставили ей выбора". При этом Россия видит себя в качестве одного из центров формирующегося многополярного мироустройства, на равных взаимодействующего с Китаем, Индией, странами мусульманского мира, АСЕАН, Африки, Латинской Америки.