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1 час назад

Аксенов предложил ООН перенять опыт Крыма для решения кризиса с водой

Lenta.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ООН перенять опыт полуострова в решении кризиса в области водоснабжения. Об этом он написал в Telеgram-канале.

Аксенов предложил ООН перенять опыт Крыма для решения кризиса с водой
Фото: ТАССТАСС

Аксенов напомнил, что 22 марта во всем мире отмечается день водных ресурсов, установленный ООН в 1993 году. Он указал, что в Нью-Йорке в этот день пройдет конференция ООН, посвященная водным ресурсам.

«Будет ли на ней осуждена водная блокада Донбасса киевским режимом?», — задался вопросом глава Крыма.

По словам Аксенова, Крым, вероятно, стал единственным регионом в мире, который 8 лет жил «в условиях жесткой водной блокады». Ограничения закончились лишь после разблокировки Северо-Крымского канала российскими военными в ходе спецоперации, отметил глава региона.

Ранее Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов обвинил Киев в политике геноцида против Крыма. Он отметил, что страны Запада никак не отреагировали на прекращение поставок воды в Крым, перекрытие Северо-Крымского канала и взрыв электроопор. «Сейчас мы сталкиваемся с повторениями этой истории на освобожденной территории», — добавил Рогов.

Политика,Владимир Рогов,Сергей Аксенов,ООН,
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