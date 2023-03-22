Захарова назвала применение снарядов с обедненным ураном геноцидом

Использование украинскими военными снарядов с обедненным ураном будет расцениваться как проявление геноцида. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

"Использование снарядов с обедненным ураном - этом проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются", - заявила Захарова во время выступления на радиостанции Sputnik .

Она пояснила, что все, кто проживает на территории, где будут использоваться такие снаряды, получат дозу радиации. Кроме того, по ее словам, исполнители также получат облучение.