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55 минут назад

Захарова назвала применение снарядов с обедненным ураном геноцидом

Российская Газета

Использование украинскими военными снарядов с обедненным ураном будет расцениваться как проявление геноцида. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Использование снарядов с обедненным ураном - этом проявление геноцида в отношении того населения, против кого они используются", - заявила Захарова во время выступления на радиостанции Sputnik.

Она пояснила, что все, кто проживает на территории, где будут использоваться такие снаряды, получат дозу радиации. Кроме того, по ее словам, исполнители также получат облучение.

Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном

Ранее власти Великобритании сообщили, что планируют предоставить Киеву снаряды с сердечником из обедненного урана.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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