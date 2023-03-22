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50 минут назад

Бывший глава Калининграда назвал причину своей отставки

Lenta.ruиещё 2

Бывший глава Калининграда Евгений Любивый в качестве причины своей отставки назвал желание заняться медициной. Об этом пишет РИА Новости.

Бывший глава Калининграда назвал причину своей отставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил корреспондент агентства, совет депутатов Калининграда принял отставку Любивого. Это решение поддержало большинство местных парламентариев.

Глава Калининграда подал в отставку

Комментируя свой уход с поста мэра Калининграда, Любивый заявил, что хочет сменить сферу деятельности.

«Я, наверное, больше принесу пользу системе здравоохранения, жителям Калининграда. Медицина не отпускает меня», — объяснил он.

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