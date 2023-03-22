Бывший глава Калининграда назвал причину своей отставки

Бывший глава Калининграда Евгений Любивый в качестве причины своей отставки назвал желание заняться медициной. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщил корреспондент агентства, совет депутатов Калининграда принял отставку Любивого. Это решение поддержало большинство местных парламентариев.
Комментируя свой уход с поста мэра Калининграда, Любивый заявил, что хочет сменить сферу деятельности.
«Я, наверное, больше принесу пользу системе здравоохранения, жителям Калининграда. Медицина не отпускает меня», — объяснил он.