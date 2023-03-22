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1 час назад

Захарова назвала использование боеприпасов с обеднённым ураном геноцидом

RT на русскомиещё 1

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала использование боеприпасов с обеднённым ураном геноцидом.

Захарова назвала использование боеприпасов с обеднённым ураном геноцидом
Фото: ТАССТАСС

«По большому счёту, использование снарядом с обеднённым ураном — это проявление геноцида в отношении того населения, против которого они используются, а также того населения, которое их использует», — сказала она.

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,
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