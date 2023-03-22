Самолет Си Цзиньпина вылетел из Москвы

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина вылетел из московского аэропорта «Внуково». Об этом сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпина провожал почетный караул, который исполнил гимны КНР и РФ. Китайский лидер под торжественную музыку поднялся на трап, попрощался и зашел в свой лайнер. Делегация вылетела из аэропорта на двух самолетах.

Напомним, что председатель Китая прибыл в Москву в понедельник, 20 марта, по приглашению президента России Владимира Путина. Это была первая заграничная поездка китайского лидера после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В тот же день у глав двух государств состоялась неформальная встреча.

Во вторник, 21 марта, прошли официальные переговоры — на них были подписаны 14 различных соглашений, а после встречи Путин и Си Цзиньпин выступили на пресс-конференции с совместным заявлением.