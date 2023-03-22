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21 минуту назад

Самолет Си Цзиньпина вылетел из Москвы

Никита Бородкин

Самолет председателя КНР Си Цзиньпина вылетел из московского аэропорта «Внуково». Об этом сообщает РИА Новости.

Си Цзиньпина провожал почетный караул, который исполнил гимны КНР и РФ. Китайский лидер под торжественную музыку поднялся на трап, попрощался и зашел в свой лайнер. Делегация вылетела из аэропорта на двух самолетах.

Напомним, что председатель Китая прибыл в Москву в понедельник, 20 марта, по приглашению президента России Владимира Путина. Это была первая заграничная поездка китайского лидера после переизбрания на должность главы государства на третий срок. В тот же день у глав двух государств состоялась неформальная встреча.

Во вторник, 21 марта, прошли официальные переговоры — на них были подписаны 14 различных соглашений, а после встречи Путин и Си Цзиньпин выступили на пресс-конференции с совместным заявлением.

В частности, Москва и Пекин поставили задачу кратно нарастить сотрудничество в восьми сферах, в том числе финансовой и транспортной. Также был отмечен мирный план Китая как возможная основа для мирного урегулирования украинского конфликта.

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