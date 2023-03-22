В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
33 минуты назад

Володин предупредил о катастрофе после поставки боеприпасов с обедненным ураном

Газета.Ruиещё 2

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предупредил о катастрофе после поставки боеприпасов с обедненным ураном для украинской армии.

Володин предупредил о катастрофе после поставки Киеву боеприпасов с ураном
Фото: ТАССТАСС

Такими словами он прокомментировал решение британского минобороны поставить данные снаряды для переданных ВСУ британских танков Challenger 2 — 21 марта об этом заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди.

«Это решение ведёт к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства. Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обеднённым ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия», — пишет Володин.

Он добавил, что в случае использования Киевом тактического ядерного оружия пути назад для деэскалации конфликта не будет.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская сторона посмотрит, что собирается передавать Вооруженным силам Украины Великобритания, заявившая о возможных поставках Киеву снарядов с обедненным ураном.

Политика,СВО,Сергей Шойгу,Вячеслав Володин,Минобороны России,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий