Володин предупредил о катастрофе после поставки Киеву боеприпасов с ураном

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предупредил о катастрофе после поставки боеприпасов с обедненным ураном для украинской армии.

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Такими словами он прокомментировал решение британского минобороны поставить данные снаряды для переданных ВСУ британских танков Challenger 2 — 21 марта об этом заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди.

«Это решение ведёт к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства. Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обеднённым ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия», — пишет Володин.

Он добавил, что в случае использования Киевом тактического ядерного оружия пути назад для деэскалации конфликта не будет.