Володин предупредил о катастрофе после поставки Киеву боеприпасов с ураном

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале предупредил о катастрофе после поставки боеприпасов с обедненным ураном для украинской армии.
Такими словами он прокомментировал решение британского минобороны поставить данные снаряды для переданных ВСУ британских танков Challenger 2 — 21 марта об этом заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди.
«Это решение ведёт к трагедии мирового масштаба, которая в первую очередь затронет европейские государства. Необходимо понимать: следующим после поставок боеприпасов с обеднённым ураном шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы. Или применение тактического ядерного оружия», — пишет Володин.
Он добавил, что в случае использования Киевом тактического ядерного оружия пути назад для деэскалации конфликта не будет.
Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская сторона посмотрит, что собирается передавать Вооруженным силам Украины Великобритания, заявившая о возможных поставках Киеву снарядов с обедненным ураном.