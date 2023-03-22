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1 час назад

Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР Германией и ее пособниками в годы ВОВ

ТАССиещё 6

Госдума на пленарном заседании в среду приняла заявление о признании действий Германии и ее пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР.

Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР во время ВОВ
Фото: 

"Государственная дума, принимая во внимание положения Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года, признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза", - указано в заявлении.

Политика,Законопроекты,СССР,Социальный мониторинг,Геноцид,Госдума,ООН,
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