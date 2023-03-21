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57 минут назад

Медведев прокомментировал реакцию Запада на визит Си Цзиньпина в Россию

Lenta.ruиещё 2

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу прокомментировал реакцию Запада на визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев прокомментировал реакцию Запада на визит Си Цзиньпина в Россию
Фото: 

«Я думаю, они радуются вместе с нами», — заявил Медведев в ответ на вопрос, видел ли он, как Запад реагирует на визит китайского лидера в Россию.

На слова корреспондента о том, что западные страны «в бешенстве», политик посмеялся. «Очень хорошо. Меня это очень радует», — сказал он.

Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Путиным 20 марта заявил, что Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь».

Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Первый канал,
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