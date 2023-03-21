Глава МИД КНР назвал Россию и Китай «силами добра» в мире

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что российско-китайские отношения не несут угрозы для третьих стран. Соответствующее заявление он сделал в беседе с автором программы »Москва. Кремль. Путин» («Россия 1», ВГТРК) Павлом Зарубиным, фрагмент которой журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

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По словам министра, Китай и Россия расценивают свои отношения как «силу, которая принесет глобальные мир и стабильность». Он отметил, что отношения между двумя странами «не представляют угрозы для какой-либо третьей стороны, не представляют угрозы конфронтации для кого-либо».

Дипломат также указал, что отношения Пекина и Москвы «базируются на обоюдном интересе».

«Мы соседи, в наших отношениях мы руководствуемся фундаментальными интересами наших государств», добавил дипломат, подчеркнув, что Китай и Российская Федерация являются хорошими соседями и «представляют силы добра».