В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
1 час назад

Глава МИД КНР назвал Россию и Китай «силами добра» в мире

Газета.Ruиещё 1

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что российско-китайские отношения не несут угрозы для третьих стран. Соответствующее заявление он сделал в беседе с автором программы »Москва. Кремль. Путин» («Россия 1», ВГТРК) Павлом Зарубиным, фрагмент которой журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава МИД КНР назвал Россию и Китай «силами добра» в мире
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам министра, Китай и Россия расценивают свои отношения как «силу, которая принесет глобальные мир и стабильность». Он отметил, что отношения между двумя странами «не представляют угрозы для какой-либо третьей стороны, не представляют угрозы конфронтации для кого-либо».

Дипломат также указал, что отношения Пекина и Москвы «базируются на обоюдном интересе».

«Мы соседи, в наших отношениях мы руководствуемся фундаментальными интересами наших государств», добавил дипломат, подчеркнув, что Китай и Российская Федерация являются хорошими соседями и «представляют силы добра».

Ранее руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И заявил, что Китай готов играть конструктивную роль в содействии поддержанию мира вместе с Россией.

Политика,Павел Зарубин,Владимир Путин,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий