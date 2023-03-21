Россия выступила против независимости Тайваня в любой форме

Россия выступила против независимости Тайваня от КНР в любой форме и подтвердила приверженность принципу «одного Китая». Об этом говорится в распространенном во вторник, 21 марта, совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия РФ и КНР.

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«Российская сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите своего государственного суверенитета и территориальной целостности», — сказано в документе.

Отношения между Китаем и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в войне с компартией КНР силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Контакт между материковым Китаем и островом начал восстанавливаться только в конце 1980-х годов. Пекин считает Тайвань частью своей территории.