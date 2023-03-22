В Кремле ответили на вопрос об участии Путина в военных совещаниях

Кремль не будет задолго анонсировать сроки проведения традиционной серии военных совещаний президента России Владимира Путина. Об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Все будем по мере поступления сообщать. Задолго не будем ничего анонсировать», — сказал Песков.

Глава ежегодно проводит совещания по военной тематике весной и осенью. В них принимает участие руководство министерства обороны России, главы предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также некоторые члены кабмина.