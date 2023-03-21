Путин оценил итог переговоров с Си Цзиньпином

«Все наши переговоры вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций были успешными, прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере», — заявил российский лидер, отметив, что был искренне рад принять Си Цзиньпина с официальным визитом.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой лидер КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Он также подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь».