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54 минуты назад

Путин оценил итог переговоров с Си Цзиньпином

Lenta.ru

Прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли успешно и конструктивно. Такую оценку по итогам встречи дал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Путин оценил итог переговоров с Си Цзиньпином
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все наши переговоры вчера и сегодня, в формате тет-а-тет, в узком составе и с участием делегаций были успешными, прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере», — заявил российский лидер, отметив, что был искренне рад принять Си Цзиньпина с официальным визитом.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой лидер КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Он также подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь».

Политика,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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