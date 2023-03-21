В Кремле рассказали о реакции Запада на китайский мирный план по Украине

Мирный план, предложенный Китаем , по урегулированию конфликта на Украине вызывает уважение у Москвы и раздражение у Запада. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков , передает «РИА Новости».

«У Запада он вызывает раздражение, а в Москве вызывает уважение», — сказал Ушаков.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпина обсуждали китайский мирный план накануне на неформальных переговорах. Ушаков назвал переговоры «очень обстоятельными и продолжительными». По его словам, беседа оказалась «полезна для обеих сторон».