В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
26 минут назад

Рябков заявил о желании 16 стран присоединиться к БРИКС

Вечерняя Москва

К содружеству Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки (БРИКС) хотят присоединиться еще 16 стран. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Рябков назвал количество желающих присоединиться к БРИКС стран
Фото: мид рфмид рф

— Количество увеличивается, я 16 предпочел бы назвать в качестве более реалистичной цифры, — сказал он.

Он отметил, что число желающих присоединиться к объединению растет с каждым месяцем. Кроме того, дипломат добавил, что Россия исчерпывающе изложила США причины выхода из ДСНВ-3. Обратные заявления со стороны Вашингтона являются попыткой игнорирования этого факта, сказал Рябков в эфире Первого канала.

Вступление в БРИКС Турции, Египта и Саудовской Аравии станет «сущим кошмаром» для Запада во главе с Соединенными Штатами, считают опрошенные ливанским изданием An Nahar аналитики.

Так, Запад продолжает рассматривать Ближний Восток «как свой задний двор», несмотря на то что и без этого еле управляется «с растущим влиянием КНР», да еще и на фоне напряженных отношений с Россией.

В западных странах недовольны планами Саудовской Аравии вступить в альянс, потому что это приведет к «составлению новой карты балансов крупнейших экономик, а следовательно, и баланса власти во всем мире», считают специалисты.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,БРИКС,Первый канал,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий