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59 минут назад

В МИД РФ оценили планы Британии о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном

Газета.Ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о том, что королевство передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В МИД оценили планы о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей», — написала Захарова.

Наивно полагать, отмечает официальный представитель МИД, что жертвами этих боеприпасов станут только те, против кого они будут применены.

Она напомнила, что в Югославии пострадали в первую очередь солдаты НАТО, «в частности итальянцы», которые, по ее словам, потом продолжительное время пытались взыскать компенсацию с Североатлантического альянса за утраченное здоровье, однако им было отказано.

«Когда очнутся на Украине? Я не про зависимых на Банковой (администрация президента Украины — «Газета.Ru»). А про тех, кто еще способен думать. Их благодетели их же и травят», — заключила дипломат.

Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что передача Украине боеприпасов для танков с радиоактивным обедненным ураном будет приравниваться к предоставлению ядерного оружия.

Политика,Константин Гаврилов,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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