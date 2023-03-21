В МИД оценили планы о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале заявление замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди о том, что королевство передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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«Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей», — написала Захарова.

Наивно полагать, отмечает официальный представитель МИД, что жертвами этих боеприпасов станут только те, против кого они будут применены.

Она напомнила, что в Югославии пострадали в первую очередь солдаты НАТО, «в частности итальянцы», которые, по ее словам, потом продолжительное время пытались взыскать компенсацию с Североатлантического альянса за утраченное здоровье, однако им было отказано.

«Когда очнутся на Украине? Я не про зависимых на Банковой (администрация президента Украины — «Газета.Ru»). А про тех, кто еще способен думать. Их благодетели их же и травят», — заключила дипломат.