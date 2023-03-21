В Совфеде назвали «очень плохими» отношения России и Японии

Власти островного государства в Восточной Азии претендуют на Курильские острова.
Кроме того, японцы поддерживают Украину.Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил сенатор Сергей Цеков.
«Я хочу заметить, что у нас отношения с Японией находятся на очень низком уровне. Они очень плохие на сегодняшний день с учётом меняющейся позиции Японии по Курильским островам. После попыток заключения мирного договора они опять заняли жёсткую позицию, что Курилы должны быть возвращены Японии. Ожидать, что отношения станут ещё хуже, вряд ли приходится, они и так очень и очень плохие.
В Японии хотя и не было высшего должностного лица на Украине, она демонстрировала не один раз поддержку Украине. Япония участвовала во всех решениях, которые принимали страны G7 против России. Решения, которые были направлены на поддержку Украины, в том числе поставка оружия. Поэтому ничего особого от этого визита ожидать не следует, ничего фактически изменено не будет, из того, что есть на сегодняшний день в отношениях между Японией и России».
Сегодня премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев. Там состоится его встреча с Владимиром Зеленским. После посещения Украины политик должен вернуться в Польшу, передаёт агентство Kyodo. 22 марта там запланирована его встреча с представителями польского руководства.
До настоящего времени Кисида оставался единственным главой государства из числа «Большой семёрки», кто до сих пор не встречался с Зеленским лично.