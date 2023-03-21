В Совфеде назвали «очень плохими» отношения России и Японии

В Японии хотя и не было высшего должностного лица на Украине, она демонстрировала не один раз поддержку Украине. Япония участвовала во всех решениях, которые принимали страны G7 против России. Решения, которые были направлены на поддержку Украины, в том числе поставка оружия. Поэтому ничего особого от этого визита ожидать не следует, ничего фактически изменено не будет, из того, что есть на сегодняшний день в отношениях между Японией и России».