В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
38 минут назад

Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Мария Иванова

Глава Китая Си Цзиньпин днем 21 марта прибыл в Кремль на официальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В переговорах также примут участие замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие представители российских и китайских властей.

После этого состоятся еще одни российско-китайские переговоры - в расширенном составе. Затем - подписание совместных документов, после чего в малахитовом фойе Путин и Си сделают заявления.

Завершатся переговоры государственным обедом.

Си прибыл в Москву днем 20 марта, его государственный визит продлится до 22 марта. В Кремле сообщали, что главными темами переговоров станут украинский кризис, военно-техническое сотрудничество двух стран и энергетика.

20 марта Си провел неформальные переговоры с Путиным. По итогам встречи Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что план Пекина обсуждаем, а РФ всегда открыта к переговорному процессу.

Си, в свою очередь, рассказал, что Россия добилась значительных успехов под руководством Путина. Также он заявил, что Китай готов вместе с РФ «стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве».

Песков рассказал о первом дне переговоров Путина и Си Цзиньпина

Сообщалось, что по итогам встреч лидеры стран подпишут совместные заявления об «углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху».

Политика,Видео,Эльвира Набиуллина,Цзиньпин Си,Сергей Лавров,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий