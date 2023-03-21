Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Глава Китая Си Цзиньпин днем 21 марта прибыл в Кремль на официальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

В переговорах также примут участие замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие представители российских и китайских властей.

После этого состоятся еще одни российско-китайские переговоры - в расширенном составе. Затем - подписание совместных документов, после чего в малахитовом фойе Путин и Си сделают заявления.

Завершатся переговоры государственным обедом.

Си прибыл в Москву днем 20 марта, его государственный визит продлится до 22 марта. В Кремле сообщали, что главными темами переговоров станут украинский кризис, военно-техническое сотрудничество двух стран и энергетика.

20 марта Си провел неформальные переговоры с Путиным. По итогам встречи Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Он подчеркнул, что план Пекина обсуждаем, а РФ всегда открыта к переговорному процессу.

Си, в свою очередь, рассказал, что Россия добилась значительных успехов под руководством Путина. Также он заявил, что Китай готов вместе с РФ «стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве».