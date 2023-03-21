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30 минут назад

В Госдуме оценили идею о введении продуктовых карточек

Lenta.ru

Система продуктовых карточек для малообеспеченных групп населения нерелевантна для России, потому что многие граждане проживают в отдаленных поселениях, где реализовать подобную систему будет практически невозможно. Кроме того, люди в праве самостоятельно решать, на что тратить социальные выплаты. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

В Госдуме оценили идею о введении продуктовых карточек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Система продуктовых карточек не нова и уже длительное время используется, к примеру, в США. Там беднейшие семьи могут обналичить карточки в отдельных продуктовых точках, торговых сетях, теперь и на маркетплейсах. Эта система позволяет поддерживать семьи, не беспокоясь о том, на что именно будут расходованы средства господдержки. Приобретать разрешается продукты, товары первой необходимости, детские вещи», — рассказала Бессараб.

Несмотря на то, что система продуктовых карточек прошла проверку временем, политик отметила, что до сих пор часть средств обналичивается мошенническим способом: недобросовестные получатели господдержки находят способы использовать выделенные средства на алкоголь, другие товары, не входящие в допустимый перечень.

Депутат также напомнила, что около 10 миллионов россиян получают пособия на детей. 16 миллионов — получают различные социальные пособия, 42 миллиона — пенсионеры. Бессараб заключила, что, несмотря на то, что идеи с продуктовыми карточками обсуждаются, их реализация в России маловероятно в том числе и потому, что большинство россиян вправе самостоятельно решать, на что тратить пособия.

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Ранее сообщалось, что правительство Эстонии введет систему продуктовых карточек в двух уездах страны. Предполагается, что на карточку ежеквартально будет начисляться сумма из расчета 30 евро на человека.

Политика,Светлана Бессараб,Владимир Путин,Госдума,
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