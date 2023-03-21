Всеобъемлющее партнерство и новые проекты: итоги встречи Си Цзиньпина и  Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин сегодня встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Дом правительства РФ. Основные заявления Мишустина, сделанные в ходе встречи, в материале «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин накануне прибыл в Москву с государственным визитом по приглашению президента России Владимира Путина. 20 марта главы государств провели неформальную встречу за закрытыми дверями, а сегодня должны пройти официальные переговоры сторон. Перед их началом глава Китая встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Видео дня

«Россия заинтересована в укреплении сотрудничества с Китаем»

В ходе встречи глава правительства России Михаил Мишустин подчеркнул важность того, что Си Цзиньпин свой первый зарубежный визит после переизбрания совершил именно в Москву, пишет ТАСС.

«Мы в России искренне заинтересованы в дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем. Наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю и оказывают влияние на формирование глобальной повестки - в логике многополярности», - подчеркнул премьер.

Он также особо подчеркнул успешное развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран, несмотря на санкции и турбулентность на глобальных рынках. По словам главы правительства России, портфель Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству уже насчитывает 79 проектов на сумму свыше $165 млрд.

Мишустин обратил внимание и на стратегический характер энергетического партнерства, которое охватывает все отраслевые направления, в том числе природный газ, нефть, уголь, электроэнергию и атомную энергетику.

«Хотел бы особо выделить кооперацию в высокотехнологичных сферах. Речь идет об авиастроении, машиностроении, станкостроении, космических исследованиях, а также - о сквозных технологиях, нацеленных на создание инновационной продукции и оказание услуг. Убежден, что расширение инновационного сотрудничества укрепит технологический суверенитет России и Китая», - заявил российский премьер.

По его словам, власти России также поддерживают проект «Нового сухопутного зернового коридора», который обеспечит поставки российских зерновых, зернобобовых и масличных культур на китайский рынок.

При этом Мишустин отметил, что Россия и Китай разрабатывают новые проекты, которые в разы увеличат перевозки по транссибирскому и трансазиатскому маршрутам. А в прошлом году было открыто движение по автомобильному и железнодорожному переходам через реку Амур, пишет РИА Новости.

«Убежден, что уже в текущем году мы выполним задачу, которую поставили вы и президент России Владимир Владимирович Путин, – довести товарооборот до двухсот миллиардов долларов», - заверил глава правительства России.

Премьер-министр также пообещал, что правительства Китая и России обеспечат скоординированную работу по выполнению договоренностей, которые будут достигнуты сегодня на высшем уровне.

«Госсовет КНР поставит в приоритет партнерство с Россией»

В свою очередь Си Цзиньпин обратил внимание на то, что его поездка в Москву соответствует исторической логике, так как Россия и Китай являются стратегическими партнерами, и пригласил Михаила Мишустина и российского лидера Владимир Путина приехать с ответным визитом.

«Господин премьер-министр Госсовета Ли Цян будет по-прежнему уделять приоритетное внимание всестороннему стратегическому партнерству между Китаем и Россией. Также будет уделять и приоритетное внимание установлению тесных рабочих контактов с вами», - заявил он в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.